В Сети появилось видео с танками, которые направляются в Вашингтон 6 9.06.2025, 9:05

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Десятки единиц техники.

В США, где готовятся к празднованию 250 годовщины армии страны, был замечен эшелон с танками, направляющийся в Вашингтон.

Об этом в понедельник, 9 июня, сообщает телекомпания CNN, публикуя видео.

По словам официальных лиц, на параде, который пройдет 14 июня, по улицам Вашингтона проедут десятки танков M1-A1 Abrams, а также боевых машин Bradley и Stryker. Кроме того, будут гаубицы и другие артиллерийские орудия.

23 мая президент США Дональд Трамп подтвердил, что 14 июня, в его 79 день рождения, состоится «грандиозный» парад в Вашингтоне.

«С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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