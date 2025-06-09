«Саша боялся спать ночью» 2 9.06.2025, 9:16

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Витеблянка сводила внука на страшный квест.

Сейчас большую популярность получили квесты — игры, суть которых заключается в решении головоломок и задач. Повышенный интерес у детей вызывают хоррор-квесты, или по-простому страшилки с сюжетом. Их главная цель — с помощью соответствующих декораций, музыки, аниматоров создать атмосферу ужаса и напряжения. Но витеблянка Татьяна, сводившая восьмилетнего внука на такое развлечение, пожаловалась, что ребенок вышел оттуда в слезах и боялся спать по ночам. Ситуацию изданию «Віцьбічы» прокомментировали сам детский центр, чиновники и психолог.

— Сашу пригласили на день рождения в детский центр, я пошла с ним, — рассказала Татьяна. — Всего там было около 20 ребят. Им предстояло пройти страшный квест. Я поинтересовалась у аниматора, могу ли зайти с детьми в игровую комнату, но мне отказали. Надо сказать, что ее внешний вид с «кровавым» макияжем меня насторожил. Но дальше — больше. Детям сказали, что по правилам их закроют в комнате и не выпустят, пока они не разгадают все загадки и головоломки. Через несколько минут квеста я услышала крики, плач и сразу попросила выпустить ребят. Мой внук был дико напуган, как и некоторые другие дети. Они вышли со слезами на глазах. И страх у внука не проходил несколько дней, Саша боялся спать ночью. Вспоминал стены в «крови», «скелет», подвешенную куклу-младенца… «Я боялся, что не выйду оттуда и больше не увижу маму», — вот такими впечатлениями от увиденного он поделился.

Чтобы узнать, насколько такие квесты с участием детей законны, Татьяна письменно обратилась в ОВД администрации Первомайского района. Ей ответили, что в ходе проведенной проверки установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось. С заказчиком хоррор-квеста был заключен договор оказания праздничных услуг, в котором прописано, что он обязан ознакомить всех родителей гостей с информацией о программе. Ответственность за последствия их неосведомленности заказчик не несет.

В Витебском горисполкоме Татьяне ответили, что такой вид деятельности, как квесты, не относится к лицензируемым и не требует согласования с отделом по образованию администрации того или иного района города. Признаков осуществления образовательной деятельности не выявлено, поэтому педагогическое образование не является обязательным требованием для работы аниматором. А поскольку программа «Хоррор-квест» имеет неоднозначный характер, при заказе праздника центр предоставляет родителям видео с описанием программы и просит показать его другим заинтересованным.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты посетили детский центр, в котором проходил хоррор-квест, и пообщались с его директором Татьяной. Она показала помещение для игры.

Внутри все оформлено в духе детских страшилок: есть и тот самый скелет, и подвешенная кукла, и следы «крови» на стенах. Суть квеста — выполнять задания, чтобы открыть сундук, в котором лежит ключ от выхода. Например, нащупать, что за предмет в коробке, попробовать несколько жидкостей и определить «сладость или гадость», взломать сейф, приготовить «зелье». В квесте нет четкого сценария, аниматор подстраивается под детей, дает подсказки и направляет ход игры.

— Мы должны соблюдать только нормативы санитарно-эпидемиологические и пожарной безопасности. С требованиями определять возраст посетителей не сталкивались, — рассказала Татьяна. — То есть утверждать сценарий, сюжет, оформление помещения, в котором проходит квест, согласно законодательству не нужно. Мы проводим много различных квестов и игр для детей, но хоррор-квест — в топе самых популярных. Конечно, безопасности детей мы уделяем первоочередное внимание. Мебель, игровой реквизит — без острых углов. Например, на напольную плитку на первом этаже центра мы специально положили ковровое покрытие. Ситуация с мальчиком, о котором вы говорите, — единичная.

Обычно происходит так: нам звонит, к примеру, мама ребенка и говорит, что хочет устроить праздник, в том числе с прохождением детьми хоррор-квеста. Мы рассказываем, что он из себя представляет, высылаем фрагмент видео этого развлечения и просим информировать других родителей, чьи дети будут на празднике. Возрастной ценз установили сами — 7+. Это школьный возраст, когда дети более осознанные, социализированные. Но надо сказать, что и в 10 лет некоторые ребята могут бояться. Просто нужно понимать суть хоррор-квеста. Уже само его название подразумевает то, что будет страшно. Но итог любой игры — позитивный настрой от совместной командной деятельности. Наша цель — не запугать, а развлечь. Родителей мы не допускаем к квесту только потому, что с их присутствием у ребят теряется азарт, становится уже не так интересно. Но если кто-то из маленьких гостей боится и просит его выпустить, мы, конечно, это делаем.

Своим мнением поделилась психолог Центра здоровья молодежи, работающего в центральной поликлинике Витебского областного детского клинического центра, Инна Титова:

— У каждого ребенка — индивидуальные особенности: кто-то боится темноты, громких звуков, кто-то вида крови. А хоррор-квест подразумевает наличие всего этого сразу. Поэтому родители должны четко понимать, куда они отпускают свое чадо и что его там ждет. Если ребенок нежный и пугливый, то ему не стоит выбирать такое развлечение. Например, сейчас мы проводим диагностику к школе. Одни дети с легкостью, интересом отвечают на вопросы, а другие просто молчат. И как раз такие «молчуны» в стрессовой ситуации испугаются и не всегда смогут сказать чужому взрослому, в данном случае аниматору, о своем страхе.

Как правило, дети начинают увлекаться различными страшилками, фильмами ужасов к 11−12 годам. Это предподростковый возраст, когда они пытаются выйти из зоны комфорта, эмоционально сепарироваться от родителей. Для них игры-страшилки — это возможность обозначить свои страхи и научиться ими управлять, заявить о себе и продемонстрировать умение справляться с трудностями, работая в команде. До этого возраста я бы не рекомендовала увлекаться хоррор-квестами. Ведь никакое возмещение даже в судебном порядке не компенсирует психическое здоровье наших детей.

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