Левандовский объявил бойкот главному тренеру сборной Польши

Левандовский объявил бойкот главному тренеру сборной Польши1
- 9.06.2025, 9:19
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У футболиста забрали капитанскую повязку.
Нападающий и капитан сборной Польши Роберт Левандовский заявил, что не будет играть за национальную команду, пока ей руководит Михал Пробеж.
Пробежа назначили главным тренером сборной Польши в сентябре 2023 года. В воскресенье, 8 июня, Польский футбольный союз объявил, что тренер решил лишить Левандовского капитанской повязки и передать ее полузащитнику Петру Зелиньскому. Об этом Пробеж лично сообщил Левандовскому.
— Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в национальной команде, пока он остается тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире, — написал Левандовский в социальной сети.