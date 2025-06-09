закрыть
9 июня 2025, понедельник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Левандовский объявил бойкот главному тренеру сборной Польши

1
  • 9.06.2025, 9:19
  • 2,712
Левандовский объявил бойкот главному тренеру сборной Польши
Роберт Левандовский

У футболиста забрали капитанскую повязку.

Нападающий и капитан сборной Польши Роберт Левандовский заявил, что не будет играть за национальную команду, пока ей руководит Михал Пробеж.

Пробежа назначили главным тренером сборной Польши в сентябре 2023 года. В воскресенье, 8 июня, Польский футбольный союз объявил, что тренер решил лишить Левандовского капитанской повязки и передать ее полузащитнику Петру Зелиньскому. Об этом Пробеж лично сообщил Левандовскому.

— Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в национальной команде, пока он остается тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире, — написал Левандовский в социальной сети.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив