Истребитель ВСУ сбросил авиабомбу массой 227 кг на российских оккупантов

Истребитель ВСУ сбросил авиабомбу массой 227 кг на российских оккупантов1
- 9.06.2025, 9:29
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Все снесло взрывом.
Украинская тактическая авиация нанесла удар по скоплению российских войск и складу боеприпасов на южном направлении. Удар был нанесен высокоточной французской авиабомбой AASM Hammer, которая показала разрушительную эффективность.
Видео опубликовано Telegram-каналом «Соняшник».
На кадрах видно, как бомба точно поражает здание с пехотой, затем сдетонировал расположенный рядом склад боеприпасов. Это уже не первый случай. Ранее, 7 июня, ВСУ разбомбили здание, где находились операторы FPV-дронов, атаковавших Херсонщину.