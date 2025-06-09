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Истребитель ВСУ сбросил авиабомбу массой 227 кг на российских оккупантов

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  • 9.06.2025, 9:29
  • 7,916
Истребитель ВСУ сбросил авиабомбу массой 227 кг на российских оккупантов

Все снесло взрывом.

Украинская тактическая авиация нанесла удар по скоплению российских войск и складу боеприпасов на южном направлении. Удар был нанесен высокоточной французской авиабомбой AASM Hammer, которая показала разрушительную эффективность.

Видео опубликовано Telegram-каналом «Соняшник».

На кадрах видно, как бомба точно поражает здание с пехотой, затем сдетонировал расположенный рядом склад боеприпасов. Это уже не первый случай. Ранее, 7 июня, ВСУ разбомбили здание, где находились операторы FPV-дронов, атаковавших Херсонщину.

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