Крупный микрорайон Минска ждут масштабные изменения 5 9.06.2025, 9:28

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Снесут гаражи и протянут четвертую ветку метро.

Строительство магазинов, многоквартирных домов, кафе, автостоянок и даже станции метро — микрорайон Серебрянка в Минске ожидают изменения, пишет агентство «Минск-Новости».

Речь о территории в границах ул. Ванеева — пр. Рокоссовского — ул. Плеханова и Якубова общей площадью 155,9 га, на которой сейчас живут более 30 тысяч человек. Соответствующий градостроительный проект детального планирования предполагается реализовать в два этапа — до 2030-го и до 2035 года.

Одна из особенностей Серебрянки — нехватка заведений общественного питания, сообщила заместительница начальника управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района Марина Смирнова. Это исправят. В квартале пр. Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка в ближайшие пять лет появится кафе формата «драйв». В более отдаленной перспективе за троллейбусным парком возведут многофункциональный общественный комплекс с локациями общепита, кинотеатром, магазинами, детской игровой зоной, тренажерным залом. По расчетам градостроителей, в 13 новых заведениях общепита будет 275 посадочных мест. При этом площадь торговой сети расширится на 1999 кв. м.

На первом этапе запланировано возвести одну многоэтажку на пр. Рокоссовского напротив бывшего универсама «Полесье» (сейчас «Соседи»), вторую — в конце ул. Якубова возле Минского городского педагогического колледжа. Впоследствии на подлежащей трансформации территории троллейбусного парка на ул. Ванеева вырастет жилой квартал. Таким образом, жилищный фонд в границах детального плана прирастет на 570 квартир и увеличится с 675,5 тыс. до 708,8 тыс. кв. м общей площади.

Из новых сооружений, которые намерены построить в Серебрянке, выделим несколько, на наш взгляд, наиболее существенных. До 2030-го в 2-м Велосипедном переулке «пропишется» пожарное депо, а еще через пять лет — три многоуровневых паркинга. При этом гаражный кооператив «Свислочь-2008» подлежит сносу с выплатой владельцам компенсации по рыночной стоимости.

Самый резонансный объект появится при реализации второго этапа детального плана на пересечении ул. Ванеева и Тростенецкой — ст. «Серебрянка» четвертой линии метрополитена.

— В перспективе увидим в этом жилом районе и самый протяженный бульвар с пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами. Его обустроят на четной стороне многоквартирных домов проспекта Рокоссовского между площадью Ванеева и улицей Плеханова, — рассказала чиновница.

Некоторые объекты после реконструкции изменят свое назначение. В частности, давно пустующий детский сад на пр. Рокоссовского, 46, переоборудуют в административное здание Государственного комитета судебных экспертиз. Такая же «заброшка» на пр. Рокоссовского, 38, превратится в многофункциональный общественный объект.

Вдоль пр. Рокоссовского предполагается обустроить самый протяженный в жилом районе бульвар.

Проезд с ул. Плеханова между гаражным кооперативом и поликлиникой № 18 обретет статус переулка с полноценными тротуаром, озеленением и освещением.

Во дворах предполагается устройство площадок для отдыха и занятий спортом. Работа в этом направлении будет проводиться поэтапно совместно с ЖКХ района, уточнила Смирнова.

Общественное обсуждение градостроительного проекта завершилось 21 мая.

— В целом предстоящие преобразования восприняты положительно, отдельные замечания носили локальный характер. К примеру, одна из жительниц района попросила рассмотреть возможность строительства дорожки от дома престарелых к велодорожке. Высказывались и противоположные точки зрения по поводу строительства, реконструкции, сноса того или иного объекта, — рассказала Смирнова.

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