В Минске начала работать специальная машина ГАИ 4 9.06.2025, 9:41

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В нее встроены камеры.

С 9 июня в Минске начала работать специальная машина ГАИ, которую используют для автоматической фиксации правил остановки и стоянки. Нарушителям придут «письма счастья», сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«С 9 июня в столице начинает работу аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме выявляет и фиксирует совершаемые водителями нарушения правил остановки и стоянки», — сообщили в столичной ГАИ.

Упор сделают на центр города и улицы, где машины часто стоят с нарушением правил, мешают проезду общественного транспорта.

Камера в машине ГАИ во время проезда замечает неправильно припаркованные авто. После этого постановления о фиксации правонарушений будут направляться собственникам машин — по адресу регистрации.

За первое нарушение правил остановки и стоянки, выявленное в автоматическом режиме, предусмотрено предупреждение. При следующих в течение года — 42 рубля штрафа (одна базовая величина)

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