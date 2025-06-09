В Минске начала работать специальная машина ГАИ4
- 9.06.2025, 9:41
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В нее встроены камеры.
С 9 июня в Минске начала работать специальная машина ГАИ, которую используют для автоматической фиксации правил остановки и стоянки. Нарушителям придут «письма счастья», сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«С 9 июня в столице начинает работу аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме выявляет и фиксирует совершаемые водителями нарушения правил остановки и стоянки», — сообщили в столичной ГАИ.
Упор сделают на центр города и улицы, где машины часто стоят с нарушением правил, мешают проезду общественного транспорта.
Камера в машине ГАИ во время проезда замечает неправильно припаркованные авто. После этого постановления о фиксации правонарушений будут направляться собственникам машин — по адресу регистрации.
За первое нарушение правил остановки и стоянки, выявленное в автоматическом режиме, предусмотрено предупреждение. При следующих в течение года — 42 рубля штрафа (одна базовая величина)