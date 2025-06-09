закрыть
9 июня 2025, понедельник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске начала работать специальная машина ГАИ

4
  • 9.06.2025, 9:41
  • 4,190
В Минске начала работать специальная машина ГАИ

В нее встроены камеры.

С 9 июня в Минске начала работать специальная машина ГАИ, которую используют для автоматической фиксации правил остановки и стоянки. Нарушителям придут «письма счастья», сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«С 9 июня в столице начинает работу аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме выявляет и фиксирует совершаемые водителями нарушения правил остановки и стоянки», — сообщили в столичной ГАИ.

Упор сделают на центр города и улицы, где машины часто стоят с нарушением правил, мешают проезду общественного транспорта.

Камера в машине ГАИ во время проезда замечает неправильно припаркованные авто. После этого постановления о фиксации правонарушений будут направляться собственникам машин — по адресу регистрации.

За первое нарушение правил остановки и стоянки, выявленное в автоматическом режиме, предусмотрено предупреждение. При следующих в течение года — 42 рубля штрафа (одна базовая величина)

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив