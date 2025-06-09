Украинский F-16 сбил российский Су-35 благодаря помощи шведского самолета 4 9.06.2025, 9:50

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Фото: Гордон

Впервые в истории.

Украина одержала историческую победу в воздухе: впервые в истории западный F-16 сбил российский истребитель Су-35С.

Бой произошел над северо-востоком Украины: в рамках защиты Сумской области украинские ВВС использовали боевые самолеты для бомбардировки российских позиций внутри страны и в соседней Курской области.

В ответ российские ВКС направили в бой свой высокотехнологичный истребитель Су-35, чтобы сбить украинские самолеты.

Однако пилот не знал, что попадает в засаду: вместе с американским F-16 в воздух поднялся шведский самолет Saab 340 AEW&C, который засек Су-35 еще за 200—300 км до границы и передал координаты F-16, пишет информированное немецкое издание Bild.

Американский истребитель запустил ракету AIM-120, и Су-35 был сбит за 16 км от границы на территории России — недалеко от города Коренево в Курской области. Пилот катапультировался. Украинские истребители вернулись на базу без потерь.

На платформе X канадский пилот и авиаэксперт Марк Брукс похвалил координацию западных систем вооружения:

«Дело не только в F-16 — настоящим геймчейнжером стала шведская система AWACS, которая распознает российские самолеты за сотни километров и направляет ракеты F-16 в реальном времени. Су-35 даже не знал, что его атакуют».

Авиационный канал Air Power также отметил на X историческое значение этого столкновения западной и российской техники:

«Если информация подтвердится, это будет первый воздушный бой с участием украинского «Вайпера» (F-16). Что еще более важно: российский «Фланкер» был сбит голландской модификацией F-16AM — моделью, которую многие уже считали устаревшей». Сейчас на вооружении основных стран НАТО стоят уже самолеты следующего поколения, F-35.

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