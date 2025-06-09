Российские силовики задержали мэра Красноярска 1 9.06.2025, 9:55

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Владислав Логинов

В администрации города проводятся обыски.

Мэра российского Красноярска Владислава Логинова задержали утром 9 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили источники ТАСС и красноярского издания Ngs24.ru в правоохранительных органах. По данным последнего, в настоящий момент в администрации города проводятся обыски, но официально эту информацию в мэрии не комментируют.

Также следственные действия проходят в доме Логинова. При этом в силовых структурах решается вопрос об отправке Логинова в Москву, поскольку делом занимается центральный аппарат Следственного комитета России, пишет Ngs24.ru. Накануне, 8 июня, в Красноярске отмечали День город. Логинов появился на публике и подарил цветы певице Пелагее, выступавшей на праздничном концерте.

57-летний Логинов занял пост главы Красноярска в сентябре 2022 года. До этого в течение пяти лет он был первым заместителем мэра, а в городской администрации работал с 2012 года. Он занимал должности заместителя главы департамента городского хозяйства и заместителя главы департамента муниципального заказа, а также некоторое время руководил администрациями Свердловского и Советского районов. Логинов родился в Ачинске Красноярского края, окончил местное военное авиационное техническое училище и с 1984 года работал в направлении авиации. Затем перешел в сферы транспорта и материально-технического снабжения. Работал в том числе в «Красноярском дорожно-строительном управлении», «Краевой дорожно-эксплуатационной организации» (КрайДЭО) и в различных должностях на асфальтобетонном заводе. Логинов женат, у него трое детей. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2024 году, как напоминает Ngs24.ru, в законодательном собрании Красноярского края призывали создать рабочую группу по проверке городской администрации на наличие коррупционных схем при ремонте дорог. Однако тогда для этого «не нашли оснований». В то же время жители Красноярска жаловались на проваленную трамвайную реформу, мусорный коллапс, коммунальные аварии, пробки на дорогах и вырубку деревьев.

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