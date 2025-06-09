ИИ развеял миф о марсианских «ручьях» 9.06.2025, 10:01

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Все оказалось проще.

На протяжении десятилетий ученые считали, что длинные темные полосы, периодически появляющиеся на марсианских склонах и стенках кратеров, являются следами потоков воды, пишет New Voice.

Однако новое исследование с использованием искусственного интеллекта показало: эти загадочные образования образуются из-за ветра и пыли.

Темные полосы, называемые повторяющимися линиями склонов (RSL), были впервые замечены в 1976 году аппаратом «Викинг». Их появление в теплые марсианские сезоны породило гипотезу о сезонных потоках жидкой воды или соленых растворов, что делало эти участки потенциально перспективными для поиска древней жизни.

Чтобы проверить эту версию, международная команда исследователей обучила алгоритм машинного обучения на архивных снимках марсианской поверхности. Проанализировав более 86 тысяч спутниковых изображений и составив карту из полумиллиона полос, ученые сопоставили их с данными о температуре, ветре, влажности и другими геологическими факторами.

Результаты оказались неожиданными: наибольшая концентрация полос наблюдается в зонах с сильным ветром и интенсивным отложением пыли. Это указывает на то, что полосы формируются не за счет воды, а из-за мелкодисперсной пыли, которая со временем сползает по склонам под действием ветра.

Эти выводы могут изменить стратегию будущих миссий на Марс. Вместо того чтобы тратить ресурсы на изучение ложных следов воды, исследователи смогут сосредоточиться на районах с большей вероятностью наличия древней жизни.

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