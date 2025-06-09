ВСУ поразили МиГ-31 и Су-30/34 на аэродроме РФ «Саваслейка» 5 9.06.2025, 10:07

4,924

иллюстративное фото

Этот аэродром россияне используют для ударов по Украине.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили , что в понедельник, 9 июня, подразделения Сил специальных операций вместе с другими подразделениями ВСУ в Нижегородской области атаковали аэродром «Саваслейка».

Этот аэродром россияне используют для ударов по Украине, в частности, с него регулярно взлетают сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К, которые являются носителями ракет Х-47М2 «Кинжал».

По предварительной информации от военных, на аэродроме поражены два российских самолета. В Генштабе указали, что это, вероятно, истребители-бомбардировщики Су-30/34 и истребители-перехватчики МиГ-31. Иинформация о результатах боевой работы уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com