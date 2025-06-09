Грозы с ливнями и сильным ветром оставили без электричества десятки населенных пунктов Гомельщины
- 9.06.2025, 10:11
Больше всего пострадали три района.
Сильный ветер порывами до 20 м/с, ливни и грозы привели к нарушению электроснабжения в десятках населенных пунктов Гомельщины, сообщили в облисполкоме. В большинстве мест электричество уже вернули, пишет «Зеркало» .
Из-за непогоды без электричества оставались 72 населенных пункта региона. Больше всего пострадали Гомельский, Мозырский и Речицкий районы. Электричество пропадало из-за упавших на провода деревьев, повреждения опор и других элементов ЛЭП в результате стихии.
По состоянию на 8.00 продолжались работы в 25 населенных пунктах. Задействовано 16 бригад и 8 единиц спецтехники. Как отметили в «Гомельэнерго», специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
Напомним, в ночь с 7 на 8 июня по Беларуси прошел грозовой фронт с порывами ветра до 23 м/с. Тогда пострадали шесть населенных пунктов в пяти районах.
На ночь и день 9 июня Белгидромет объявлял оранжевый уровень опасности — по всей стране ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 20 м/с.