В Ватикане предложили единую дату Пасхи для всех церквей

В Ватикане предложили единую дату Пасхи для всех церквей5
- 9.06.2025, 10:12
- 2,200
Папа Римский Лев XIV заявил об открытости к экуменическому диалогу.
Глава Католической церкви Папа Римский Лев XIV заявил об открытости к экуменическому диалогу с целью определения общей даты празднования Пасхи. Об этом сообщает Vatican News.
Речь понтифика прозвучала в Риме во время торжественного события, посвященного 1700-летию Первого Никейского собора - исторического события, которое, в частности, имело целью установить единую дату празднования Воскресения Христова для всех христиан.
Лев XIV подчеркнул, что эта цель остается актуальной и сегодня, и призвал христиан разных конфессий к поиску решения, которое бы соответствовало духу и постановлениям Никейского собора, не нарушая его богословских принципов.
«Единство в праздновании Пасхи усиливает нашу способность свидетельствовать о Христе перед миром и провозглашать Евангелие с большей силой и убедительностью», - подчеркнул Папа.
Ранее подобную инициативу высказывал и Вселенский патриарх Варфоломей I, который считает разногласия в датах празднования Пасхи «болезненным разделением» и призывает христиан найти компромисс.
Обсуждение единой даты празднования Пасхи остается одним из ключевых вопросов между католиками и православными в рамках более широкого диалога о христианском взаимопонимании.