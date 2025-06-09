В Ватикане предложили единую дату Пасхи для всех церквей 5 9.06.2025, 10:12

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Фото: Getty Images

Папа Римский Лев XIV заявил об открытости к экуменическому диалогу.

Глава Католической церкви Папа Римский Лев XIV заявил об открытости к экуменическому диалогу с целью определения общей даты празднования Пасхи. Об этом сообщает Vatican News.

Речь понтифика прозвучала в Риме во время торжественного события, посвященного 1700-летию Первого Никейского собора - исторического события, которое, в частности, имело целью установить единую дату празднования Воскресения Христова для всех христиан.

Лев XIV подчеркнул, что эта цель остается актуальной и сегодня, и призвал христиан разных конфессий к поиску решения, которое бы соответствовало духу и постановлениям Никейского собора, не нарушая его богословских принципов.

«Единство в праздновании Пасхи усиливает нашу способность свидетельствовать о Христе перед миром и провозглашать Евангелие с большей силой и убедительностью», - подчеркнул Папа.

Ранее подобную инициативу высказывал и Вселенский патриарх Варфоломей I, который считает разногласия в датах празднования Пасхи «болезненным разделением» и призывает христиан найти компромисс.

Обсуждение единой даты празднования Пасхи остается одним из ключевых вопросов между католиками и православными в рамках более широкого диалога о христианском взаимопонимании.

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