В белорусских детских садах подорожало питание 1 9.06.2025, 10:25

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С 1 июня.

В Беларуси питание в детских садах подорожало. Это регламентируют изменения в соответствующее постановление Совмина, информирует МАРТ.

Так, с 1 июня по 31 августа 2025-го в Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание обучающихся в дошкольных учреждениях образования. Поэтому с 1 июня платить за питание ребенка в детском саду родители будут больше.

Стоимость рассчитывается, исходя из времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении: 10,5 или 12 часов.

В детских садах с длительностью пребывания 10 с половиной часов цена питания за один день будет составлять: 3,94 белорусского рубля для малышей от 1 года до 3 лет и 5,18 белрубля для детей от 3 до 7 лет.

В детсадах, где дети находятся 12 часов, цена питания выше: 5,08 белрубля для детей от 1 года до 3 лет и 6,28 белрубля для старшей группы - 3-7 лет.

Также повысилась стоимость питания в санаторных детских садах, санаторных группах, санаторных спецгруппах, санаторных группах интегрированного обучения и воспитания с длительностью пребывания 12 - 24 часа. За один день за питание родителям нужно будет платить 6,56 белрубля для детей в возрасте 1 - 3 года 8,10 белрубля для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.

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