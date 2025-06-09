Беспорядки в Лос-Анжелесе набирают обороты: арестованы десятки людей 2 9.06.2025, 10:29

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Фото: REUTERS/Mike Blake

В город вошла Нацгвардия.

В Лос-Анжелесе уже третий день продолжаются масштабные и жестокие протесты против иммиграционного контроля президента Дональда Трампа, на улицах города развернуты войска Национальной гвардии Калифорнии.

Как пишет Reuters, Нацгвардия охраняла здания федерального правительства, пока полиция пыталась подавить митинги. При этом видео, снятые на улицах города, показывают, что протестующие бросают в полиции. бетонные обломки и бутылки. Сообщается о задержании около четырех десятков человек.

При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что попросил администрацию Трампа отозвать свой приказ о размещении Национальной гвардии в округе Лос-Анджелес, назвав это незаконным.

В сообщении в социальных сетях в воскресенье Трамп назвал демонстрантов «жестокими, мятежными толпами» и сказал, что он поручил своим должностным лицам «принять все необходимые меры», чтобы остановить «беспорядки».

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