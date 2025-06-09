С аукциона снова продают несостоявшийся отель около стадиона «Динамо» в Минске 9.06.2025, 10:32

За пять помещений просят примерно $6,5 миллионов.

Пять изолированных помещений в здании многофункционального гостиничного комплекса Centropol в Минске выставили на торги. Лот появился в Единой системе электронных торгов, пишет OL.

В качестве продавца указан Белагропромбанк. Торги по единому лоту запланированы на 12 июня.

За пять помещений просят 19 583 910, 23 рубля, или примерно $6,5 млн. Шаг торгов — около 980 рублей, а задаток — 195,8 тыс. рублей, или более $65 тыс.

Они расположены в 11-этажном здании 2020 года постройки на 6−10-м этажах. Общая площадь — 3153,5 «квадрата». В аренду не сданы, внутренняя отделка отсутствует.

В январе эти пять помещений площадью от 450 до 682 кв. м уже выставляли на продажу на площадке «БелЮрОбеспечение». Тогда за них по отдельности просили от 2,3 до 3,4 млн рублей, или от $671 тыс. до $1 млн. Сообщалось, что недвижимость продавали за долги иностранного строительного предприятия «Гермес Констракшн». Пустующие помещения, где должен был располагаться отель, принадлежат компании «Ди-бизнес Солюшнз Лимитед».

В 2012 году стало известно, что компания «Ди-бизнес Солюшнз Лимитед» возведет 12-этажную гостиницу Amara на 214 номеров. Открыть отель планировали к чемпионату мира по хоккею в Минске, который проходил в 2014 году. Через несколько лет новый инвестор (компания «Гермес Констракшн») изменил функциональное назначение участка и вместо отеля возвел на Свердлова многофункциональный комплекс.

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