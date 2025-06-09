Эстония потратит более 5% ВВП на оборону
- 9.06.2025, 10:50
Уже в следующем году.
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в следующем году его страна выделит более 5% ВВП на собственную оборону.
Об этом он сказал в интервью LRT.
Карис заявил, что Россия понимает только силу, а поэтому соседние страны должны быть сильнее, чтобы удержать соседа от желания оккупировать их территорию.
«В какой-то момент мы забыли об амбициях России захватить земли соседей, что заложено в генах России», – сказал президент Эстонии.
По его словам, в следующем году Эстония выделит 5,4% ВВП на оборону, не только для усиления своих противовоздушных сил, но и для производства боеприпасов и укрепления военной промышленности страны.
«Мы не только усиливаем свои противовоздушные силы, но и производим больше боеприпасов и укрепляем военную промышленность страны. Мы знаем, что у нас есть сосед, и этот сосед проявлял агрессию не только сейчас в Украине, но и в прошлом», – сказал Карис.
Он добавил, что такое увеличение расходов на оборону «создает проблемы, потому что эти деньги должны откуда-то взяться».
«Конечно, мы повысили налоги и приняли другие решения, но, в основном, общественность не возмущается, потому что мы понимаем, что это необходимо», – подытожил он.