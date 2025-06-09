Минчанка нарисовала постер для известного японского бренда пива 1 9.06.2025, 10:52

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Наталья Гребенкина

Как белоруске удалось передать особенности японского июня.

Минская художница Наталия Гребенкина создала июньский постер для календаря известного японского напитка Hoppy, представив свой взгляд на японский летний вечер. Этот проект стал частью международной коллаборации, организованной агентством Hachikin Creative, пишет citydog.io.

Фото: Citydog

Как пишет Наталия Гребенкина (ее вы помните по обложкам несуществующего журнала The Minsker), задача заключалась в изображении особенностей японского июня: сезона дождей, буйной растительности и активной фауны. В техническом задании были указаны улитки, гортензии и олдскульный японский грузовичок.

«Моей задачей было создать июньский постер для календаря японского пивного напитка Hoppy, используя характерные особенности этого месяца в Японии. Начало лета – это сезон дождей с буйной растительностью и активной фауной. Мне хотелось создать атмосферу теплого, уютного июньского вечера в непринужденной атмосфере летнего бара и его обитателей – наших соседей по микромиру. Чил на закате под кустами гортензии – все лето еще впереди!»

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