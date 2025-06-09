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Что готовит Путин на заседание Совбеза РФ

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  • Вадим Денисенко
  • 9.06.2025, 10:53
  • 9,594
Что готовит Путин на заседание Совбеза РФ
Вадим Денисенко

Несколько сценариев.

Россияне проанонсировали «большое заседание Совета безопасности» на следующей неделе.

Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (насколько я понимаю, имеется в виду ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).

Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. «Орешник» явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

Какие тогда могут быть сценарии?

Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявлена мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до этого (мобилизации) дойдет, будет как и в прошлый раз: «дракон» забрал 300 тысяч, а остальные счастливы, что их пронесло.

Очень плохой. Объявление новых регионов территорией России (прежде всего — Харьковская область).

Очень плохой. Будет сделано обращение к КНДР помочь с людьми. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. По моему мнению, максимум, что Корея может дать Путину — это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч — это очень серьезная проблема для нас.

Ничего не будет.

Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь, победит сценарий номер 4.

И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы ему снова позвонил Трамп. И, возможно, Си.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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