закрыть
9 июня 2025, понедельник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Японии выпустили дешевый гибрид Honda и классического Jeep Cherokee

  • 9.06.2025, 11:00
  • 1,974
В Японии выпустили дешевый гибрид Honda и классического Jeep Cherokee

Нестандартный концепт решили сделать серийным.

Недорогой кроссовер Honda WR-V превратили в клон Jeep Cherokee 80-х. Оригинальное авто будут выпускать в Японии.

Об этом сообщается на сайте компании DAMD.

Фото: DAMD

Именно это ателье выполнило оригинальный тюнинг Honda WR-V. Нестандартный концепт показали в прошлом году на автошоу в Токио, а теперь все же решили сделать серийным. Нестандартный проект назвали Damd WR-V Reverb.

Компактный кроссовер Honda WR-V получил новую переднюю часть с квадратными фарами, «зубастой» решеткой радиатора и более агрессивным бампером. Также заменили капот. Авто стало похожим на классический Jeep Cherokee XJ.

Фото: DAMD

Салон Honda WR-V обшили клетчатой тканью, которая была популярной в 80-х годах. Примечательно, что два авто похожи по размерам — достигают примерно 4,3 м в длину.

Техническая «начинка» авто не изменилась. Новая Honda WR-V оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л.с. и вариатором. Клон Jeep Cherokee XJ остался переднеприводным, однако ему увеличили клиренс на 35 мм и установили внедорожные шины BF Goodrich.

Фото: DAMD

Тюнинг Honda WR-V обойдется в 327 800 иен ($2300) — именно столько стоит набор. За доплату в 26 400 иен ($180) предлагают диодную оптику, а за 63 800 иен ($440) — деревянный декор на боковинах. Цена Honda WR-V в базовой версии — 2 398 000 иен или 16 600 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив