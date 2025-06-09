Белоруска разрекламировала сына в соцсетях как завидного жениха 15 9.06.2025, 11:13

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В ролике был момент, который смутил потенциальных кандидаток.

Белорус по имени Алексей выложил в TikTok ролик, где показал, как избежать заполнения анкеты при регистрации в сервисах для романтических знакомств. К делу можно привлечь маму — правда, в комментариях не все оценили результат ее помощи, пишет «Зеркало».

В описании видео говорится, что когда мужчине «лень самому составлять анкету на сайте знакомств», то помочь может мама, которой хочется «поскорее понянчить внуков». В случае Алексея она сняла ролик, где тот без рубашки вскапывает участок, а в то же время перечисляются его достоинства.

— Отдам сына в хорошие руки, добрый, хозяйственный, заботливый, работящий, умный, стихи пишет, грядки делает, маму слушает, — перечисляет женский голос за кадром. И добавляет: — Кому надо?

В то же время сам Алексей демонстрирует свою физическую форму и танцует с лопатой, используя ее как реквизит. В конце ролика его главный герой также добавляет, что он «мало кушает». Мама, к слову, с этим поспорила.

Несмотря на то, что лайков у видео пока относительно немного (всего шесть тысяч), комментариев за несколько дней после публикации набралось почти две тысячи. Причем чаще всего женщины обращали внимание вовсе не на мышцы Алексея или его заботливость:

• «Фраза „слушает маму“ насторожила даже меня, хоть мне и не надо».

• «Только хотела написать, что отдам такую же замечательную дочь, но после фразы „маму слушает“ насторожилась.

• «Не, фраза „маму слушает“ отбила все желание».

• «[После фразы] „маму слушает“ девочки вышли из чата».

В комментариях даже появился совет переписать видео, убрав из него этот момент. Однако часть женщин оценили «предложение», написав, что свекровь с юмором и это как раз очень хорошо.

Также на видео отреагировала и «нецелевая аудитория». Например, одна пользовательница спросила, можно ли одолжить Алексея исключительно для копания грядок у нее на участке, так как «своих [сыновей] невесткам раздала».

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