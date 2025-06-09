The Telegraph: РФ обманом заманивает африканцев на войну 1 9.06.2025, 11:17

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Иллюстративное фото

Обещают работу на фабрике шампуня в Москве.

Россия завербовала на войну против Украины 36-летнего Джина Онану из Камеруна. Ему пообещали работу на фабрике шампуня в Москве, сообщает The Telegraph, ссылаясь на разведывательные данные.

После потери работы Онана искал способ содержать жену и троих маленьких детей. Как позже рассказал украинским следователям, он решил воспользоваться возможностью заработать хорошую зарплату и в марте за свой счет приобрел билет в Москву.

Там он присоединился ко многим другим молодым африканцам, отправляющимся в Россию в поисках учебы или работы.

Сразу по прибытии Онану задержали вместе с десятью другими гражданами Бангладеш, Камеруна, Зимбабве и Ганы. Им заявили, что вместо работы они должны подписать годовой контракт на службу в российской армии и отправиться на войну против Украины.

«Онана стал одним из сотен, а возможно, и тысяч африканцев, которые были отправлены на передовую. Некоторых завербовали работать на фабриках, чтобы поддерживать функционирование военной машины России. Многие из них оказались в армии из-за обмана, принуждения или подписания контрактов под давлением», – отмечают журналисты.

По данным разведки, с которыми ознакомилось издание, африканцев привлекают денежными обещаниями или принуждают к службе.

Онана, которому пообещали высокую зарплату, вынужден был подписать контракт. Он прошел пятинедельную учебу в Ростове и Луганске вместе с десятью иностранцами из Бангладеш, Зимбабве и Бразилии.

Во время учебы ему разрешали звонить домой, но перед отправкой на фронт у него отобрали телефон и документы.

В начале мая ему и еще восьми бойцам приказали занять бункер. В результате обстрела погибли все, кроме Онаны, который раненый пролежал в завалах шесть дней. Ему удалось выбраться, после чего его взяли в плен.

Еще один недавно захваченный африканец, 25-летний Малик Диоп из Сенегала, рассказал украинским военным, что учился в России, когда в одном из торговых центров к нему подошли вербовщики.

Завербованный Малик Диоп

Фото: telegraph.co.uk

Они пообещали ему работу по мытью посуды в Луганске за $5700 в месяц. Но уже через неделю ему выдали оружие, гранаты и каску – и отправили на передовую под Торецком.

«Мы начали видеть мертвых в лесу, много тел в зданиях. Это произвело на меня сильное впечатление», – вспоминает Диоп.

Впоследствии он снял форму, оставил оружие и дезертировал, но через два дня его схватили.

В некоторых случаях мужчин задерживали в аэропорту и заставляли подписывать военные контракты.

Согласно отчету Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности, российская кампания также вербует сотни молодых женщин – преимущественно из Африки для работы на производстве иранских дронов.

Их нанимали в компанию в специальной экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, восточнее Москвы), обещая хорошую зарплату и возможность обучения.

Впрочем, женщинам не сообщали, что они будут работать на военном объекте.

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