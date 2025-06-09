NI: Австралия отправила первую партию танков Abrams в Украину 1 9.06.2025, 11:24

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Киев получит 49 единиц техники.

Австралия начала поставки танков M1A1 Abrams в Украину, несмотря на ранее выраженные опасения со стороны американских официальных лиц относительно сложности эксплуатации этих боевых машин в условиях текущего конфликта, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org.

Как заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, первая партия из 49 основных боевых танков уже направляется с территории страны в Киев. Передача этих танков стала возможной после вывода их из эксплуатации в австралийской армии — на смену им поступят более современные версии M1A2.

Эксперты отмечают, что западные танки, включая M1A1 Abrams, значительно усилили бронетанковый потенциал Украины. С начала 2023 года США и страны НАТО начали передавать современные боевые машины, включая британские Challenger II и немецкие Leopard. Несмотря на сложные условия войны, эти танки демонстрируют высокую эффективность на поле боя, превосходя по защищенности и огневой мощи устаревшие советские образцы, которые продолжает использовать Россия. Благодаря мощной броне, передовым системам управления огнем и высокому уровню выживаемости, западные танки стали важным элементом обороны и контратак украинских сил.

Семейство Abrams известно своей высокой защищенностью. Танки оснащены композитной броней Chobham, обеспечивающей устойчивость к кумулятивным боеприпасам. Однако с момента создания первой модели прошло немало времени, и на смену M1A1 пришли более современные версии, такие как SEPv3. Эти танки оснащены улучшенными системами электроники, связи, тепловизионного прицеливания и обладают модульной конструкцией, позволяющей легко внедрять новые технологии.

Австралия укрепляет оборонные возможности Украины, одновременно обновляя собственный танковый парк.

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