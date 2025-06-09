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Нелегалы вновь атаковали польских пограничников со стороны Беларуси

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  • 9.06.2025, 11:28
  • 1,884
Нелегалы вновь атаковали польских пограничников со стороны Беларуси

За выходные зафиксировано более 680 попыток нарушить границу.

В течение 6-8 июня мигранты предприняли более 680 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Это более чем в полтора раза превышает показатель прошлых выходных — тогда было зафиксировано более 410 попыток.

Польские пограничники пресекли большинство попыток нелегального перехода границы. Однако 14 человек еще пытаются задержать.

Сообщается, что мигранты снова бросали камни в польских пограничников.

В Литве за воскресенье зафиксировали 15 попыток нарушения границы с территории Беларуси, в Латвии — 58.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества. 19 мая стало известно, что Литва направила в Международный суд ООН заявление о нарушении Беларусью своих обязательств в рамках Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

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