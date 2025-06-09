Путин, где твои карты 2 Сергей Фурса

9.06.2025, 11:34

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Козырей не осталось.

Путин, где твои карты… там же где были и снаряды для Пригожина, пока их не смогли купить у Северной Кореи.

Очередная ночь массированного обстрела. Который анонсировался на Западе «как та самая месть». Наконец-то. Ведь не может Путин не отомстить за унижение. Вот он и Трампу обещал. Тем более, в канун «дня России». Ух, он сейчас как всем покажет.

Путин любит рассказывать для внутренней пропаганды «что мы еще по-настоящему не начинали». Ну да, конечно. Потеряв все советское вооружение, которое накапливали для Третьей Мировой, поставив раком всю экономику и потеряв в десять раз больше людей, чем американцы потеряли во Вьетнаме, они не начинали по-настоящему. И в это верит не только доярка Дуся из-под Таганрога. В это верит и Трамп.

А правда в том, что это у Путина нет карт. Нет возможности повышать ставки. Даже второй «Орешник» никак не долетит. То ли его просто нет, то ли оно не летает, то ли Китай не разрешает. Неизвестно, но факт есть факт. И поэтому Путин уже давно показал все, на что он способен.

Но любовь зла. Любовь слепа. И Трамп не может поверить, что это все. Все величие Путина. Оно уже на столе. Уже в натуральном размере. И козырей не осталось.

Вот они нам и анонсируют «а теперь будет та самая страшная месть». И обстрел есть. Такой же, как и раньше. Может быть больше Shahed. Но меньше самолетов. Почему-то…

Они мучают украинцев. Но уже не способны удивить. Мотор войны Путина уже работает по полной. Уже давно. И это может удивить только Трампа и других американских фанатов российского величия. Которым очень нужна Россия для каких-то соглашений и для противостояния с Китаем.

Так что именно у России нет карт. Даже для мести. Которую ждут в Вашингтоне.

Иронично. Но в одном Трамп прав. Путин действительно мстит. Без остановки уже более 10 лет. Мстит за то, что Украина его не хочет. Мстит за то, что Украина отвергла ухаживания русского мира, выбрав Европу. Война – это и есть месть. Одна большая постоянная месть. Просто за то, что Украина выбрала быть Украиной. А не провинцией архаической империи. И Путин как мужчина-неудачник хочет силой вынудить к любви.

Но не может. Нет карт. И в эту ночь он снова это продемонстрировал.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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