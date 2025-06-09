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В минских детских песочницах не нашли песок

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  • 9.06.2025, 11:42
  • 1,484
В минских детских песочницах не нашли песок

А кое-где наблюдались и нецензурные надписи.

Песочницы без песка и опасное игровое оборудование нашла прокуратура Советского района Минска, проверив детские площадки.

В прокуратуре говорят, что обнаружили качели с поломанными деревянными частями и песочницы с острыми краями обломков. Также в пластиковых элементах игрового оборудования были трещины и сколы, «что могло привести к защемлению частей тела детей».

Местами площадки поросли сорняками, в некоторых песочницах попросту не было песка, а кое-где наблюдались и нецензурные надписи.

По результатам проверки прокурор потребовал от администрации Советского района устранить выявленные нарушения.

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