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Генсек НАТО призвал к «квантовому скачку» в оборонных инвестициях

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  • 9.06.2025, 11:45
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Генсек НАТО призвал к «квантовому скачку» в оборонных инвестициях

Из-за российской угрозы.

Членам НАТО необходимо совершить «квантовый скачок» в коллективной обороне на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России. Противовоздушную и противоракетную оборону необходимо увеличить на 400%.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Опасность не исчезнет, даже когда закончится война в Украине. У нас должно быть больше сил и возможностей, чтобы полностью реализовать наши оборонные планы», - говорится в его речи и в Chatham House.

Бывший премьер-министр Нидерландов заявит, что членам НАТО необходимо увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%.

«Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо», - говорится в подготовленной речи Рютте.

Расходы НАТО

Рютте хочет, чтобы страны НАТО поддержали новую цель военных расходов в размере 3,5% от национального продукта к 2032 году на встрече в конце этого месяца, а также 1,5% от валового внутреннего продукта, которые будут потрачены на проекты, связанные с безопасностью, такие как кибер- и пограничный контроль.

Этот призыв последовал за требованием президента США Дональда Трампа о том, чтобы члены НАТО выделили 5% ВВП на оборону.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия, имея значительно более слабую экономику, чем в НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое Альянс производит за год.

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