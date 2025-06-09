Ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием 1 9.06.2025, 11:47

1,546

Швейцарские ученые совершили прорыв в биомедицине.

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совершили прорыв в биомедицине, разработав новую технологию создания аптамеров — синтетических молекул ДНК и РНК, способных точно распознавать вирусы. Новая система MEDUSA позволяет создавать молекулярные «ловушки», которые в 10–1000 раз эффективнее традиционных аналогов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNanotech).

Новшество заключается в переходе от случайного связывания к точному молекулярному соответствию. Если обычные аптамеры действуют хаотично, подобно брошенным спагетти, то новая система создает трехмерные структуры, идеально повторяющие геометрию вирусных белков.

«Это как перейти от метания спагетти к хирургически точному монтажу», — пояснила профессор Маартье Бастингс, руководившая исследованием.

В основе метода — использование молекулярных каркасов, имитирующих структуру вирусных шипов, таких как у SARS-CoV-2. Эти каркасы служат основой для создания мультимерных аптамеров, которые связываются с вирусом в нескольких точках одновременно. Такой подход фактически обращает против вирусов их же собственную структуру.

Разработка открывает новые перспективы для диагностики и лечения вирусных заболеваний. Технология позволяет не только точнее выявлять патогены, но и создавать эффективные блокаторы вирусного заражения.

В ближайших планах ученых — адаптация системы для борьбы с более сложными вирусами, включая лихорадку Денге и сибирскую язву, а также ускорение процесса разработки с нескольких недель до нескольких дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com