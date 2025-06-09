Politico: Мерц сдал важный экзамен 2 9.06.2025, 11:57

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Отдельного внимания заслуживает новый курс канцлера Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремительно включился в мировую дипломатию, пытаясь обозначить новую внешнеполитическую стратегию Берлина, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на короткий срок у власти — всего месяц — он уже продемонстрировал заметную активность: восстановление отношений с Францией, попытки сблизиться с Великобританией и Польшей, визиты в Литву и активный диалог с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Однако первый серьезный дипломатический экзамен Мерц сдал в Вашингтоне, где встретился с Дональдом Трампом.

Вопреки опасениям, визит прошел спокойно: Мерц не стал подыгрывать Трампу, как некоторые его коллеги, и ограничился сдержанным подарком — копией свидетельства о рождении деда президента США. Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, визит был воспринят в Берлине как успешный шаг в улучшении «атмосферы» между странами.

Тем не менее по ключевым вопросам — таким как урегулирование конфликта в Украине или поставки немецких ракет Taurus — Мерц предпочитает стратегическую неопределенность. Хотя он уже трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, его правительство до сих пор не выполнило обещания, данные в оппозиции.

Отдельного внимания заслуживает новый курс: Мерц и его команда объявили о «стратегическом культурном сдвиге» в оборонной политике. Звучат амбициозные цифры — до 5% ВВП на оборону, создается Национальный совет безопасности, а МИД вновь контролирует партия ХДС.

Впереди — важный саммит НАТО в Гааге. Именно он станет следующей проверкой способности Мерца не только заявлять о переменах, но и реализовывать их на деле.

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