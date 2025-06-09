закрыть
9 июня 2025, понедельник, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко хочет отправить белорусскую картошку в Калининград

4
  • 9.06.2025, 12:00
  • 3,012
Лукашенко хочет отправить белорусскую картошку в Калининград

Белорусы же платят за этот продукт втридорога.

Лукашенко сегодня встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Диктатор пообещал российскому чиновнику поставить «несчастную картошку».

«Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — сказал Лукашенко.

Тем временем белорусы платят за этот продукт втридорога. Молодой картофель в Беларуси продают вдвое дороже, чем в Польше.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив