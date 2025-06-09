Лукашенко хочет отправить белорусскую картошку в Калининград

Лукашенко хочет отправить белорусскую картошку в Калининград4
- 9.06.2025, 12:00
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Белорусы же платят за этот продукт втридорога.
Лукашенко сегодня встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Диктатор пообещал российскому чиновнику поставить «несчастную картошку».
«Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла», — сказал Лукашенко.
Тем временем белорусы платят за этот продукт втридорога. Молодой картофель в Беларуси продают вдвое дороже, чем в Польше.