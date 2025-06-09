Сможет ли NASA заменить корабль Маска

Сможет ли NASA заменить корабль Маска6
- 9.06.2025, 12:14
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США вряд ли захотят возвращаться к услугам России.
На сегодня Соединенные Штаты Америки не имеют замены кораблю Dragon от компании SpaceX и вряд ли она появится в ближайшее время. Об этом unian.net заявил экс-советник председателя Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.
«NASA вряд ли захочет вновь возвращаться к услугам коллег из Московии и платить по 90 миллионов долларов за одно место в консервной банке под названием «Союз», тем более на фоне бюджетного предложения на 2026 год по сокращению бюджета для дальнейшей эксплуатации МКС на 25%», - говорит специалист.
Колесник добавил, что другой тип американского пилотируемого космического корабля - Starliner от компании Boeing - до сих пор не может избавиться от технических «детских болезней», чтобы получить сертификацию и доставлять астронавтов на орбиту.
«Ближайший очередной тест на «выживание в космосе» для Starliner планируется только в 2026 году, при том что не решено даже, каким он будет - в беспилотном варианте или снова с астронавтами-испытателями на борту. Поэтому о его эксплуатации можно пока мечтать», - считает экс-советник председателя Государственного космического агентства.
По словам специалиста, сейчас у SpaceX в эксплуатации находится 5 Crew Dragon (пилотируемых космических кораблей) и 3 Cargo Dragon (грузовых многоразовых космических кораблей). Пассажирские используют, в частности, по заказу частных компаний - как для коммерческих путешественников в ближний космос, так и для доставки "неофициальных" экипажей на МКС.