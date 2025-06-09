«Даже двигатель вырвало»: на трассе М6 произошла авария
- 9.06.2025, 12:22
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К счастью, водитель в этом столкновении выжил.
Читатели Newgrodno сообщают о серьезном ДТП на трассе Минск-Гродно. На участке между Щучином и Лидой легковушка на полном ходу влетела в отбойник.
Удар был такой силы, что из машины просто вырвало двигатель и коробку переключения передач. Часть отбойника согнуло в дугу.
Машина повреждена очень серьезно. Водитель же в аварии выжил. Ему оказывали медицинскую помощь.
Что стало причиной ДТП, выясняется. «Есть предположение, что водитель уснул за рулем», — рассказывают очевидцы аварии.