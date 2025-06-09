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«Даже двигатель вырвало»: на трассе М6 произошла авария

  • 9.06.2025, 12:22
  • 2,340
«Даже двигатель вырвало»: на трассе М6 произошла авария

К счастью, водитель в этом столкновении выжил.

Читатели Newgrodno сообщают о серьезном ДТП на трассе Минск-Гродно. На участке между Щучином и Лидой легковушка на полном ходу влетела в отбойник.

Удар был такой силы, что из машины просто вырвало двигатель и коробку переключения передач. Часть отбойника согнуло в дугу.

Машина повреждена очень серьезно. Водитель же в аварии выжил. Ему оказывали медицинскую помощь.

Что стало причиной ДТП, выясняется. «Есть предположение, что водитель уснул за рулем», — рассказывают очевидцы аварии.

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