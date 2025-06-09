Wildberries выходит на рынок такси в Беларуси

Wildberries выходит на рынок такси в Беларуси2
- 9.06.2025, 12:35
Сервис начнет работать в ближайшие месяцы.
О скором старте нового сервиса такси, которым будет управлять маркетплейс Wildberries, Office Life сообщили источники на рынке перевозок. Ожидается, что сервис начнет работать в ближайшие месяцы.
Заниматься проектом будет ООО «Оператор ВБ Такси», эта компания 16 мая была зарегистрирована в реестре перевозчиков пассажиров в качестве диспетчера. Ее основной вид деятельности значится как деятельность в области компьютерного программирования.
Компания «Оператор ВБ Такси» зарегистрирована в Минске в марте 2025 года. 80% в ней принадлежит российскому ООО «Вайлдберриз», 20% — белорусской компании «ТД квадрат», которая занимается сдачей внаем собственного недвижимого имущества. Юридический адрес «ТД квадрат» и «Оператора ВБ Такси» совпадают.
В мае в белорусской столице стартовал сервис такси от телекоммуникационной компании А1. Сейчас доминирующая роль на этом рынке принадлежит российскому «Яндекс Такси».
Напомним, впервые о возможных планах запуска Wildberries пилотного проекта в сфере такси стало известно в феврале этого года.