Defense Express: Украина нанесла РФ невосполнимую потерю 9.06.2025, 12:41

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иллюстративное фото

Чем знаменательна атака на аэродром «Саваслейка».

Страна-агрессор Россия не способна производить новые истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал», поэтому для нее любые потери являются острыми.

Об этом в понедельник, 9 июня, пишет военно-аналитический портал Defense Express, анализируя возможности российских оккупантов по этому типу авиационной техники на фоне сообщения Генштаба ВСУ об атаке на аэродром «Саваслейка».

Аналитики отметили, что во время войны против Украины РФ пыталась нарастить флот МиГ-31К. Так, если на начало 2022 года страна-агрессор имела 12 самолетов этого типа, то, по некоторым данным, в 2024 году РФ могла иметь уже до 24 МиГ-31К. Кроме того, добавляют в DE, стоит иметь в виду и информацию о появлении у россиян самолетов типа МиГ-31И Ишим.

Базой для наращивания флота МиГ-31К и МиГ-31И Ишим могло выступать какое-то количество МиГ-31 на хранении, которое по состоянию на 2018 год оценивалось от 130 до 150 бортов. Впрочем, подчеркивается в публикации, она могла преимущественно выполнять роль «кладбища запчастей» для поддержания флота перехватчиков МиГ-31Б/БМ.

Также в DE напомнили, что серийное производство МиГ-31 остановилось в 1993 году. Всего таких самолетов было выпущено 500, из которых в строю сейчас осталось только 150. Это демонстрирует довольно невысокую «выносливость» МиГ-31 в комплексе с российской культурой обслуживания, отметили аналитики. Отдельной для страны-агрессора проблемой являются двигатели Д-30Ф6, установленные на МиГ-31 и имеющие межремонтный ресурс всего 300 часов, указали эксперты.

«С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал», — отмечали в Генштабе.

По предварительным данным, на аэродроме были поражены две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

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