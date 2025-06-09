ФИФА отклонила просьбу Беларуси провести матч против Шотландии в Минске 9.06.2025, 12:46

Сборная Беларуси с 2022 года вынуждена принимать соперников на нейтральных стадионах.

ФИФА отклонила просьбу Ассоциации «Белорусская федерация футбола» провести матч квалификации чемпионата мира против Шотландии в сентябре на Национальном стадионе в Минске, пишет «Прессбол».

На конгрессе ФИФА в Парагвае представители белорусской стороны обратились с последней апелляцией к руководящему органу мирового футбола, которая была отклонена.

Напомним, сборная Беларуси с 2022 года вынуждена принимать соперников на нейтральных стадионах. Условно домашний матч против Шотландии должен пройти 8 сентября. Беларусь также попала в одну группу с Грецией и Данией. Старт — 5 сентября гостевым матчем против Греции.

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