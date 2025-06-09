В Японии возле авиабазы США произошел взрыв 9.06.2025, 12:58

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Ранены четверо военных.

В Японии возле авиабазы США произошел взрыв. Четыре военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

В понедельник вблизи авиабазы Кадена в Окинаве произошел взрыв. Четверо японских военных получили легкие ранения во время подготовки к операциям по обезвреживанию боеприпасов.

По данным Министерства обороны Японии, взрыв произошел на складе неразорвавшихся бомб базы. Пострадавшие получили рваные раны пальцев и возможное повреждение слуха.

Как пишет издание, приказ об эвакуации жителей близлежащих районов не издан, и риска дальнейших взрывов или пожаров нет.

Окинава остается ключевым военным регионом США в Японии со времен Второй мировой войны.

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