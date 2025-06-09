Хорошие новости для Украины
- Андрей Коваленко
- 9.06.2025, 13:12
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Поражена очень жирная цель.
Несмотря на удары России, есть хорошие новости.
Что-то неизвестное прилетело по заводу «Прогресс» в Чебоксарах, задействованном в цикле ракетостроения, включая «Искандер».
Именно там производят электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники – от самоходных гаубиц до ракетных комплексов «Искандер». Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель.
«Прогресс» обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.
«Прогресс» производит модули типа «Комета» – это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала.
Такие модули используются в: оперативно-тактических ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах типа «Калибр», Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках «Орлан-10», Lancet, в новых Shahed.
Очень жирная цель.
На данный момент, завод «Прогресс» в Чебоксарах прекращает работу на неопределенный срок. Россияне делают вид, что «все сбили».
Андрей Коваленко, Telegram