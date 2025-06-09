Хорошие новости для Украины Андрей Коваленко

9.06.2025, 13:12

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Поражена очень жирная цель.

Несмотря на удары России, есть хорошие новости.

Что-то неизвестное прилетело по заводу «Прогресс» в Чебоксарах, задействованном в цикле ракетостроения, включая «Искандер».

Именно там производят электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники – от самоходных гаубиц до ракетных комплексов «Искандер». Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель.

«Прогресс» обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.

«Прогресс» производит модули типа «Комета» – это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала.

Такие модули используются в: оперативно-тактических ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах типа «Калибр», Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках «Орлан-10», Lancet, в новых Shahed.

Очень жирная цель.

На данный момент, завод «Прогресс» в Чебоксарах прекращает работу на неопределенный срок. Россияне делают вид, что «все сбили».

Андрей Коваленко, Telegram

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