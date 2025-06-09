Лукашенко: Большинство жителей Калининградской области — белорусы 14 9.06.2025, 13:09

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Статистика опровергает слова правителя.

Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных.

«Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов», — заявил он на встрече 9 июня в Минске.

Следует отметить, что, согласно последней переписи населения РФ, в 2021 году в Калининградской области проживало 1.027.678 человек — в том числе 809.546 русских (78,6%), 12.515 украинцев (1,2%), 11.360 белорусов (1,1%). Помимо них в области жили армяне, литовцы, немцы, татары, узбеки, азербайджанцы, поляки, таджики (в порядке убывания). 143.260 жителей региона (13,9%) не указало национальность, 25.706 (2,5%) указало «другую», пишет «Позiрк».

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