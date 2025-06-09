«В этом году погода с нами сыграла злую шутку» 4 9.06.2025, 13:22

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иллюстративное фото

Фермер на Брестчине показал, как утилизирует новый урожай клубники.

Фермер из Березовского района Брестской области показал, как уничтожает часть урожая клубники. Все дело в том, что она пострадала от проливных дождей. И если одни белорусы его за такой шаг похвалили, то были и те, кто остался недоволен, пишет «Телеграф».

«Клубника бомба, правда гнилая», — рассказал автор видео, уточнив, что несёт ее, чтобы «покормить курочек».

Большинство зрителей похвалили мужчину за порядочное отношение. «Респект. Видно что настоящий порядочный спадар. Другой бы на его месте в город скормил бы и подсовывал выдавая за качественную», — написал один из подписчиков.

Впрочем были и недовольные: «По истории, феодалы всегда так делали. Отдай детям и тебе воздастся. У многих пропала». Однако автор видео возразил: «Детям? Гнилую с плесенью?».

Тот же автор показал, что происходит с клубникой на полях, она вся тонет в воде:

«Хуже всего жалко труда, стараешься, вкалываешь,а потом в один злосчастный момент, можно лишится своих трудов. В этом году погода с нами сыграла злую шутку,все замечательно зацветало и один миг, все погибло. Природа сыграла с нами злую шутку», — посочувствовала одна из зрительниц.

«И городские говорят почему цены высокие а как нам в этом году её вырастить и сохранить», — рассказала коллега автора видео.

Впрочем, не все ягоды пошли на утилизацию. Фермер показал, сколько собрал отборной клубники на продажу.

Что с ценами на клубнику в Беларуси?

Тем временем, по всей стране фермеры и крупные производители сладкой ягоды делятся видео урожая 2025 года. Так, в Гомеле показали отборную клубнику по 18 рублей.

В Минске на знаменитой Комаровке заметили клубнику и по 20 рублей. Хотя рядом можно найти по 15,9 рубля и даже по 15,9 рубля.

Если же удалится от центра столицы, то на рынках, типа «Западного», можно было заметить ягоду по 10 рублей. Правда, вид у нее, судя по видео, был такой, как-будто кто-то из фермеров не последовал примеру березовского хозяина.

Тем не менее, хотя в комментариях очень многие белорусы надеются на клубнику по 5 рублей за килограмм, в соцсетях полно видео тех, кто не собирается делать и выстраивается в очередь за ягодой по 20 рублей.

Кстати, в конце мая — начале июня 2024 года клубнику можно было купить по цене 11-15 рублей. Хотя были ценники и в 20 рублей. Особенно в магазинах крупных торговых сетей.

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