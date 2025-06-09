The Economist: Поворотный июнь для Путина 1 9.06.2025, 13:29

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Россия несет огромные потери.

По оценкам украинского Генштаба, число российских потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года приближается к одному миллиону. Это число включает убитых и раненых — около 1000–1200 человек в сутки, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Потери России превзошли все ее военные кампании со времен Второй мировой войны. Однако страна, судя по всему, способна переносить такие удары и продолжает пополнять свои ряды. НАТО задается вопросом: как сдерживать государство, готовое годами жертвовать своими гражданами ради войны на истощение?

Согласно независимым российским и западным оценкам, число погибших может достигать 250 000 человек. Соотношение раненых к убитым — около 4 к 1. Это указывает на тяжесть ранений и низкий приоритет, который отводится медицинской эвакуации в российских войсках.

Для сравнения, в Украине потери, по официальным данным, составляют 46 000 погибших и 380 000 раненых, хотя западные оценки выше. Украина ведет преимущественно оборонительную войну с помощью дронов. Это частично объясняет меньшие потери и высокое соотношение выживших.

Несмотря на это, Россия продолжает набирать по 30 000–40 000 солдат в месяц. Путинский режим разработал модель, которую эксперты называют «рыночной мобилизацией» или «экономикой смерти».

Суммы, выплачиваемые солдатам — большинство из которых происходят из бедных провинциальных городов и находятся в возрасте 30–40 лет, — действительно меняют жизнь многих семей. По данным Елены Рачевой, бывшего российского журналиста, ныне исследователя в Оксфордском университете, к концу прошлого года подписной бонус достигал 1,19 миллиона рублей (15 000 долларов США), в то время как среднегодовая зарплата контрактника составляла от 3,5 до 5,2 миллиона рублей, что в несколько раз превышает среднюю зарплату по стране. В случае гибели контрактника его семья получает от 11 до 19 миллионов рублей.

По данным Левада-центра, 40% россиян одобряют решение близкого человека пойти на войну ради материального вознаграждения. Эта система позволяет обществу избегать моральной ответственности, подменяя скорбь выгодой. Остается вопрос: сколько еще общество готово терпеть такую цену?

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