Орбан: Россия слишком слаба, она не может справиться даже с Украиной

Орбан: Россия слишком слаба, она не может справиться даже с Украиной10
- 9.06.2025, 13:34
- 4,474
Премьер Венгрии считает, что Москва не может напасть на НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не видит реальной военной угрозы со стороны России для стран НАТО, поскольку она оказалась неспособной достичь желаемого в Украине.
Об этом он сказал в интервью французскому LCI.
Орбан сказал, что не боится расширения российско-украинской войны до глобальной.
«Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО», – заявил он.
В то же время в ответе на другой вопрос он заявил, что Украина «проиграет войну» и что, мол, реальные переговоры о ее прекращении будут между Россией и США.
«Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами», – сказал премьер Венгрии.