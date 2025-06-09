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Орбан: Россия слишком слаба, она не может справиться даже с Украиной

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  • 9.06.2025, 13:34
  • 4,474
Орбан: Россия слишком слаба, она не может справиться даже с Украиной
Виктор Орбан

Премьер Венгрии считает, что Москва не может напасть на НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не видит реальной военной угрозы со стороны России для стран НАТО, поскольку она оказалась неспособной достичь желаемого в Украине.

Об этом он сказал в интервью французскому LCI.

Орбан сказал, что не боится расширения российско-украинской войны до глобальной.

«Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО», – заявил он.

В то же время в ответе на другой вопрос он заявил, что Украина «проиграет войну» и что, мол, реальные переговоры о ее прекращении будут между Россией и США.

«Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами», – сказал премьер Венгрии.

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