Под Минском за миллион долларов продают недостроенную базу отдыха 9.06.2025, 13:42

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В престижном пригороде.

В престижном пригороде Минска, поселке Городище Колодищанского сельсовета, выставили на аукцион недостроенную базу отдыха. Имущество продается за долги собственника, который объявлен банкротом. Туристический комплекс оценили в миллион долларов. Организатором торгов выступает ЗАО «Белреализация», пишет Realt.

Располагается база отдыха в районе поселка Городище Колодищанского сельсовета Минского района. Недостроенный туристический объект размещается на участке площадью 424 сотки, на окраине населенного пункта, рядом с лесом и полями. Расстояние от МКАД — 13 километров.

Собственник планировал открыть тут гостиницу, спа-комплекс и детский развлекательный центр. Учитывая близость к Минску и живописную природу, база отдыха могла бы стать популярным местом отдыха минчан.

В состав лота, выставленного на торги, попало несколько зданий — незавершенное капитальное строение площадью 3065 квадратов, незавершенное законсервированное капитальное строение площадью 4065 квадратов, здание КПП площадью 61 квадрат и хранилище площадью 68 квадратов. Уточняется, что незавершенные строительные объекты уже имеют инженерные коммуникации.

Собственником имущества является компания «Промекс». В мае экономический суд Минска признал это предприятие банкротом. При этом у ликвидируемой компании осталось 17 объектов недвижимости. Вырученные от продажи недвижимости средства пойдут на погашение задолженностей перед кредиторами.

Торги пройдут в электронном виде 24 июня. Начальная стоимость базы отдыха составляет около 3 миллионов рублей (1 миллион долларов). При этом аукцион будет идти на понижение до 2,4 миллиона рублей (800 тысяч долларов). Шаг торгов составит 153 тысячи рублей.

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