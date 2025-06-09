CNN: Судно Ким Чен Ына оттащили к российской границе

CNN: Судно Ким Чен Ына оттащили к российской границе2
- 9.06.2025, 13:47
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Лидер КНДР приказал отремонтировать поврежденный эсминец.
Корабль ВМС Северной Кореи, который перевернулся и частично затонул во время неудачной церемонии спуска на воду 21 мая, теперь перемещен в порт недалеко от российской границы.
Как пишет CNN, спутниковые снимки Maxar Technologies показывают 5000-тонный эсминец в сухом доке в порту Раджин, части особой экономической зоны Северной Кореи Расон, которая примыкает к ее короткой границе с Россией.
По словам аналитиков, это может указывать на участие Москвы в ремонте судна.
Так, хотя Раджин не является крупным судостроительным предприятием, как верфь в северо-восточном городе Чхонджин, где произошел несчастный случай при спуске на воду, здесь имеются возможности для скромного ремонта и обслуживания, сказал сотрудник Корейского института оборонного анализа Ю Джихун.
А близость порта к России, по словам аналитика, делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой».
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал отремонтировать эсминец к пленарному заседанию правящей Трудовой партии в конце июня, назвав это делом национальной чести.Государственные СМИ КНДР сообщили на прошлой неделе, что ремонт в сухом доке Раджин займет от семи до десяти дней, что соответствует срокам Кима.
При этом южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук-ки сообщил CNN в понедельник, что время ремонта будет зависеть от повреждений корабля.
Он считает, что гидролокатор и глубиномеры корабля, расположенные в носовой части, были повреждены во время неудачного спуска на воду. И для ремонта таких повреждений, скорее всего, потребуется иностранная помощь.
Считается, что у Северной Кореи нет технологий для гидроакустических систем, поэтому они, вероятно, импортировали их из Китая или России», — сказал Ким.
Однако южнокорейские военные считают, что вероятность повреждения гидролокатора на северокорейском судне относительно низкая, и главная проблема, по-видимому, заключается в затоплении корабля водой, от которой придется очищать внутренние помещения корабля, а также машины и электронику.
В таком случае российская помощь в процессе ремонта также возможна, но ее будет трудно проверить, если она будет касаться только участия инженеров, а не перемещения основных единиц оборудования.