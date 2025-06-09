Евро подорожал

Евро подорожал1
- 9.06.2025, 14:08
- 1,228
А доллар просел.
Единая европейская, а также российская валюты подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 июня.
Курс евро вырос до 3,4332 рубля (+0,32%; +0,0111), российского рубля — до 3,7845 за 100 (+0,14%; +0,0054).
Доллар подешевел до 2,9953 рубля (-0,06%; -0,0017), юань — до 4,1653 за 10 (-0,02%; -0,001).
На прошлой рабочей неделе (2–6 июня) курс доллара вырос на 0,04% (с 2,9958 до 2,997 рубля), евро — на 1,3% (с 3,3781 до 3,4221), юаня — на 0,7% (с 4,1373 до 4,1663 за 10); российского рубля подешевел на 0,04% (с 3,7807 до 3,7791 за 100).