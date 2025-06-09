Эксперт рассказал о проблеме российской стратегической авиации 9.06.2025, 14:13

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Сможет ли Украина повторить то же, что уже удалось сделать с российским Черноморским флотом?

Украине будет сложно повторить со стратегической авиацией России то же, что уже удалось сделать с российским Черноморским флотом.

Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный аналитик Алексей Гетьман.

«Но отогнать их от европейской части, чтобы они базировались уже за тысячи километров - это вполне возможно. И мы это уже делаем», - сказал Гетьман.

Он добавил, что такой подход позволит заметно уменьшить количество ракет, которые Россия запускает по Украине.

«В чем здесь преимущество - эти самолеты, которые несут крылатые ракеты, им надо будет брать больше топлива, чтобы долететь. А это, соответственно, меньше ракет. Потому что он не может набрать много топлива и ракет. И поэтому уменьшится количество именно крылатых ракет. С баллистическими другое дело. Мы с ними также работаем, уничтожаем на местах базирования», - пояснил Гетьман.

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