Эксперт рассказал о проблеме российской стратегической авиации
- 9.06.2025, 14:13
- 1,420
Сможет ли Украина повторить то же, что уже удалось сделать с российским Черноморским флотом?
Украине будет сложно повторить со стратегической авиацией России то же, что уже удалось сделать с российским Черноморским флотом.
Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный аналитик Алексей Гетьман.
«Но отогнать их от европейской части, чтобы они базировались уже за тысячи километров - это вполне возможно. И мы это уже делаем», - сказал Гетьман.
Он добавил, что такой подход позволит заметно уменьшить количество ракет, которые Россия запускает по Украине.
«В чем здесь преимущество - эти самолеты, которые несут крылатые ракеты, им надо будет брать больше топлива, чтобы долететь. А это, соответственно, меньше ракет. Потому что он не может набрать много топлива и ракет. И поэтому уменьшится количество именно крылатых ракет. С баллистическими другое дело. Мы с ними также работаем, уничтожаем на местах базирования», - пояснил Гетьман.