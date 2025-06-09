Как 40-летний Криштиану Роналду затмил Ямаля 9.06.2025, 14:19

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Портгулаец преподал урок испанскому вундеркинду.

Восемь лет назад, когда УЕФА затевал Лигу наций, большинство болельщиков задавались вопросом: зачем вообще этот второстепенный и ненужный турнир, который лишь раздувает международный календарь? В воскресенье завершился его четвертый розыгрыш — и это был, пожалуй, лучший финальный турнир. А о ценности Кубка можно многое понять, глядя на победную реакцию 40-летнего Криштиану Роналду, который выиграл в футболе почти все…

Ну, или 17-летнего Ламина Ямаля, который проиграл свой первый в жизни финал. Противостояние португальского мастодонта и испанского вундеркинда — собственно, и было на всех афишах этого финала и его главной вывеской. Один — лучший игрок мира в недалеком прошлом, второй, вероятнее всего, в недалеком будущем. А может, уже прямо сейчас. И между ними разница в 23 года, пишет football.by.

И молодость пока что отступила — Ямаль провел, наверное, худший матч в сезоне и один из худших за сборную Испании в принципе (а у него их в составе «красной фурии» набралось два десятка, прежде чем он закончил старшую школу). Он был заменен в дополнительное время, а еще до этого де ла Фуэнте отправил на скамейку Педри, а других хавбеков «Барселоны» — Гави и Фермина Лопеса — оттуда вообще не поднимал. И, возможно, в этом просчитался. По крайней мере, болельщики каталонского клуба в этом полностью уверены.

Но главное: Ламин остался в тени Криштиану, который сам еще вполне себе молод. По крайней мере, исходя из своих ощущений и эмоций. Все эти переживания во время послематчевых пенальти, вставание на колени после победы, слезы — это, с одной стороны, способность радоваться каждому новому трофею, которых у Роналду, по его меркам, давно не было (а у сборной Португалии, в принципе, много не бывает). С другой — где-то рядом осознание, что это один из последних таких моментов в карьере..

Хотя у Криштиану еще остались цели. Ряд из них на поверхности. В первую очередь, сделать последнюю попытку выиграть для Португалии Кубок мира. Нет никаких сомнений, что он поедет на мундиаль в 2026-м. И исходя из мощи нынешней португальской команды, можно констатировать, что она там будет одним из главных фаворитов. Есть и другие ориентиры. Например, забить 1000 голов за карьеру — мяч в ворота Унаи Симона, которым португальцы во второй раз сравняли счет, стал 938-м. Кстати. Криштиану мог стать и лучшим бомбардиром всего розыгрыша Лиги наций, но остановился на 8 голах — до шведа Виктора Дьекереша не хватило одного. Есть и еще одна цель, о которой Роналду как-то обмолвился — сыграть вместе с сыном. 17 июня Криштиану-младшему исполнится 15 лет…

Впрочем, эта виктория Португалии не только победа Роналду и поражение Ямаля. Испанцы в целом вовсе не выглядели блекло. Напротив, дважды выходили вперед. Оба раза срабатывала ставка на басков — забили Субименди и Оярсабаль. Последний, как вы помните, отличился в финале прошлогоднего ЕВРО-2024, также на немецкой земле. А еще он забивал в финале Лиги наций 2021 года. Таким образом, форвард «Реал Сосьедад» обошел по количеству голов в финальных матчах за сборную Испании самого Фернандо Торреса. Вот только два своих финала Лиги наций из трех «красная фурия» проиграла. Это вообще редкие поражения испанских команд в финалах. Недавно клубы Ла Лиги (точнее, «Бетис») прервали серию из побед в еврокубковых финалах длиною в 24 года. Теперь уступила и сборная. В ней, кстати, был один игрок севильцев — Иско, который вернулся в национальную команду спустя 6 лет. Но был и близко не так ярок, как в своем нынешнем клубе.

У португальцев блистали в основном футболисты «Пари Сен-Жермен» — того самого, что 8 днями ранее на этом же поле «Алльянц-Арены» в Мюнхене впервые выиграли Кубок чемпионов. В центре поля ключевую роль сыграл Витинья, а результат принес Нуну Мендеш, который отличился сам, затем сделал все для гола Роналду, а напоследок еще и увереннейшим образом, ударом в верхний угол, реализовал 11-метровый.

Серия пенальти стала трагедией лишь одного человека — промахнулся бедовый Альваро Мората, которому и так немало доставалось от болельщиков испанской сборной. Победный чемпионат Европы, где он играл с капитанской повязкой, стал для форварда как будто наградой за всего его ментальные лишения, но сейчас случился еще один удар.

Ну а Португалия стала первым 2-кратным победителем Лиги наций, которая пока что покорялась лишь трем сборным.

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