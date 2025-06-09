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В Беларуси намерены принять валютное новшество

  • 9.06.2025, 14:30
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В Беларуси намерены принять валютное новшество

Нацбанк пояснил, для чего.

В Нацбанке прокомментировали, для чего власти намерены ввести изменения, которые касаются валютного рынка и займов. Напомним, среди прочего хотят ограничить займы между физлицами в иностранной валюте, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что хотят изменить

Законопроектом, который 9 июня в первом чтении утвердил парламент, хотят ограничить займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — между близкими родственниками. Также власти намерены запретить выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры. Еще одно возможное новшество — ввести ограничения для штрафных санкций и процентов за пользование деньгами в долг (речь о договорах займа между физлицами).

Чиновники также хотят запретить индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, выдавать кредиты физлицам. Исключение намерены сделать для займов, которые наниматели выдают своим работникам.

Как Нацбанк поясняет возможные новшества

«Нормы проекта закона в совокупности направлены на защиту прав заемщиков — физических лиц, снижение долговой нагрузки на таких граждан, исключение случаев заключения с гражданами договоров займа на кабальных условиях, а также на повышение доверия населения к финансовому сектору», — отметил заместитель председателя правления Нацбанка Денис Скобялко.

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