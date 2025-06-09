В Латвии разгорается скандал из-за депутата, выступавшего в Сейме на русском языке
- 9.06.2025, 14:35
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Политиком занялись спецслужбы.
Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) в понедельник открыла уголовное производство против депутата Сейма Алексея Росликова, который на прошлой неделе оскандалился из-за выступления в Сейме на русском языке, сообщает Delfi.
Как отметили в спецслужбе, производство в отношении депутата открыли по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.
Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время.
В СГБ напомнили, что уже неоднократно проводили с Росликовым профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.
В начале февраля этого года СГБ провела беседу с Росликовым в связи с его публичными высказываниями против латышей.
Напомним, 5 июня Росликова отстранили от участия в парламентском заседании из-за того, что он выступал с трибуны на русском языке.
В конце своей речи Росликов выкрикнул на русском языке: «Нас больше! Русский язык – наш язык!». Также депутат показал грубый жест.
В связи с этим было принято решение отстранить его от заседания Сейма и выдворить из зала.
Впоследствии стало известно, что Центр государственного языка (VVC) Латвии начнет административную процедуру в отношении Росликова.