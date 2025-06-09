«Это был самый странный визит Лукашенко» 9.06.2025, 14:45

Сергей Чалый

Имитации деятельности дряхлеющего диктатора вышла на новый уровень.

Политический аналитик Сергей Чалый оценивает поездку Лукашенко в Китай, которая прошла на прошлой неделе, как «крайне странную».

«Это был самый странный визит Лукашенко, который я когда-либо видел. Как несколько раз подчеркнул вице-премьер Снопков, переговоры – это факультатив, а это семейный дружеский обед. И это самое главное.

Это не рабочий визит, не официальный визит, визит для семейного дружеского обеда. То есть фактически та самая туристическая поездка, которые сам Лукашенко запретил еще в ноябре прошлого года», - иронизирует Чалый.

Странной, по словам Чалого, была и так называемая встреча Лукашенко с представителями «деловых кругов Китая». Ни на видео, ни на фото не видно, с кем именно он встречался. Умолчала об этом и пресс-служба белорусского правителя.

«С таким же успехом Лукашенко мог разговаривать и с пустым стулом. И это что угодно, но только не переговоры с деловыми кругами, потому что нет ни протокольной съемки, ни обмена подарками, ни приветственного, ни ответного слова с китайской стороны. И уж тем более нет никакого бизнес-форума с участием белорусских министров и руководителей предприятий, которые обычно сопровождают деловые визиты Лукашенко, что особенно, если учесть, что этот визит должен был состояться еще в январе этого года», - отмечает аналитик.

По словам Чалого, «вопиющую странность мероприятия пропаганда объясняет уже ставшим привычным способом: мол, Лукашенко занят столь сложными и столь важными делами, что о них ни в коем случае нельзя ни рассказывать, ни показывать белорусскому народу. Вы просто верьте – Лукашенко работает».

И в этом конкретном случае, отмечает он, возможны две версии событий:

«Первая. Маловероятная. Обсуждались темы, о которых нельзя говорить, с людьми, которых нельзя называть.

Вторая состоит в том, что операция имитации деятельности дряхлеющего Лукашенко вышла на новый, ранее не достижимый уровень. И после этого уже можно будет рассказывать о любых встречах с любыми мировыми лидерами. Главное – правильно подобрать статистов и декорации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com