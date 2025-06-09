«Это был самый странный визит Лукашенко»
- 9.06.2025, 14:45
Имитации деятельности дряхлеющего диктатора вышла на новый уровень.
Политический аналитик Сергей Чалый оценивает поездку Лукашенко в Китай, которая прошла на прошлой неделе, как «крайне странную».
«Это был самый странный визит Лукашенко, который я когда-либо видел. Как несколько раз подчеркнул вице-премьер Снопков, переговоры – это факультатив, а это семейный дружеский обед. И это самое главное.
Это не рабочий визит, не официальный визит, визит для семейного дружеского обеда. То есть фактически та самая туристическая поездка, которые сам Лукашенко запретил еще в ноябре прошлого года», - иронизирует Чалый.
Странной, по словам Чалого, была и так называемая встреча Лукашенко с представителями «деловых кругов Китая». Ни на видео, ни на фото не видно, с кем именно он встречался. Умолчала об этом и пресс-служба белорусского правителя.
«С таким же успехом Лукашенко мог разговаривать и с пустым стулом. И это что угодно, но только не переговоры с деловыми кругами, потому что нет ни протокольной съемки, ни обмена подарками, ни приветственного, ни ответного слова с китайской стороны. И уж тем более нет никакого бизнес-форума с участием белорусских министров и руководителей предприятий, которые обычно сопровождают деловые визиты Лукашенко, что особенно, если учесть, что этот визит должен был состояться еще в январе этого года», - отмечает аналитик.
По словам Чалого, «вопиющую странность мероприятия пропаганда объясняет уже ставшим привычным способом: мол, Лукашенко занят столь сложными и столь важными делами, что о них ни в коем случае нельзя ни рассказывать, ни показывать белорусскому народу. Вы просто верьте – Лукашенко работает».
И в этом конкретном случае, отмечает он, возможны две версии событий:
«Первая. Маловероятная. Обсуждались темы, о которых нельзя говорить, с людьми, которых нельзя называть.
Вторая состоит в том, что операция имитации деятельности дряхлеющего Лукашенко вышла на новый, ранее не достижимый уровень. И после этого уже можно будет рассказывать о любых встречах с любыми мировыми лидерами. Главное – правильно подобрать статистов и декорации».