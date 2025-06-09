закрыть
9 июня 2025, понедельник, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В брестской многоэтажке целый год моргал свет — коммунальники разводили руками

3
  • 9.06.2025, 14:49
  • 5,746
В брестской многоэтажке целый год моргал свет — коммунальники разводили руками

Источник проблемы нашли в неожиданном месте.

В брестской многоэтажке люди около года жаловались на постоянное мигание света. Оказалось, все из-за оборудования в пиццерии на первом этаже, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Комитет госконтроля.

Проблема с электричеством возникла в доме по улице Комсомольской. Жильцы целый год вели переписку с коммунальными службами. В доме неоднократно проводились технические мероприятия по устранению неисправностей. Однако, несмотря на принимаемые меры, мигание света (а именно оно доставляло постоянные неудобства) в квартирах не прекратилось.

Тогда люди обратились в Комитет госконтроля Брестской области. В итоге выяснилось, что причиной перебоев стало оборудование пиццерии, расположенной на первом этаже дома. Владельцу заведения выдали предписание, и до устранения нарушений его оборудование было отключено. После замены техники перепады напряжения прекратились.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив