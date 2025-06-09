В брестской многоэтажке целый год моргал свет — коммунальники разводили руками 3 9.06.2025, 14:49

5,746

Источник проблемы нашли в неожиданном месте.

В брестской многоэтажке люди около года жаловались на постоянное мигание света. Оказалось, все из-за оборудования в пиццерии на первом этаже, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Комитет госконтроля.

Проблема с электричеством возникла в доме по улице Комсомольской. Жильцы целый год вели переписку с коммунальными службами. В доме неоднократно проводились технические мероприятия по устранению неисправностей. Однако, несмотря на принимаемые меры, мигание света (а именно оно доставляло постоянные неудобства) в квартирах не прекратилось.

Тогда люди обратились в Комитет госконтроля Брестской области. В итоге выяснилось, что причиной перебоев стало оборудование пиццерии, расположенной на первом этаже дома. Владельцу заведения выдали предписание, и до устранения нарушений его оборудование было отключено. После замены техники перепады напряжения прекратились.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com