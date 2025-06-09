В брестской многоэтажке целый год моргал свет — коммунальники разводили руками

В брестской многоэтажке целый год моргал свет — коммунальники разводили руками3
- 9.06.2025, 14:49
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Источник проблемы нашли в неожиданном месте.
В брестской многоэтажке люди около года жаловались на постоянное мигание света. Оказалось, все из-за оборудования в пиццерии на первом этаже, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Комитет госконтроля.
Проблема с электричеством возникла в доме по улице Комсомольской. Жильцы целый год вели переписку с коммунальными службами. В доме неоднократно проводились технические мероприятия по устранению неисправностей. Однако, несмотря на принимаемые меры, мигание света (а именно оно доставляло постоянные неудобства) в квартирах не прекратилось.
Тогда люди обратились в Комитет госконтроля Брестской области. В итоге выяснилось, что причиной перебоев стало оборудование пиццерии, расположенной на первом этаже дома. Владельцу заведения выдали предписание, и до устранения нарушений его оборудование было отключено. После замены техники перепады напряжения прекратились.