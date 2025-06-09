Усик предложил Трампу пожить в его доме 10 9.06.2025, 14:57

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Александр Усик

Украинский боксер заявил, что президент США не отвечает за свои слова.

Украинский боксер Александр Усик пригласил Дональда Трампа в Киев, чтобы тот смог увидеть ракетные обстрелы со стороны России своими глазами. В интервью CNN он выразил готовность поселить американского президента у себя дома и обеспечить его «полной безопасностью».

Усик убежден, что Трамп должен ответить за свои слова, когда он обещал быстро завершить войну России против Украины.

«Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова», – сказал спортсмен.

Поэтому Усик пригласил Трампа прилететь в Киев. Боксер заявил, что готов приютить главу Белого дома у себя дома в течение недели, чтобы тот своими глазами увидел, «как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине».

«Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих телохранителей. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть приезжает и живет неделю, не один день, пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал», – сказал Усик.

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